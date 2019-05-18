​Скинули гадів: екс-депутат Держдуми привів Україну в приклад росіянам

Щоб в Росії відбулися зміни, потрібно брати приклад з України, де “скинули гадів” і почали жити краще.

Таку думку висловив російський опозиціонер, екс-депутат Державної думи РФ Ілля Пономарьов.

Росіянин розповів, що для нього отримання українського громадянства є надзвичайно важливою подією.

“Так як я на світлій стороні сили, для мене це важливе відчуття, тому що все те, що відбувалося між нашими країнами останніми роками, було вкрай дискомфортно. По-друге, це можливість більш ефективно займатися тим, чим я займаюся. А займаюся я інвестиційним процесом, залученням грошей в українську економіку”, – розповів Пономарьов.

За його словами, для того, щоб в Росії відбулися позитивні зміни, потрібно змінити чинну владу, а ключ до змін в РФ знаходиться саме в Україні.

“Для того, щоб відбулися зміни в Росії, щоб припинилася ця війна і щоб нарешті повернулася свобода, потрібно, щоб був приклад українців, які цих гадів скинули і почали жити краще. Ось це для будь-якої людини, яка хоче змін в Росії, є пріоритетною завданням. Я щиро переконаний, що зараз ключ до того, щоб в Росії почалися зміни, знаходиться саме тут”, – вважає Пономарьов.

Одночасно він заявив, що збирається в Україні займатися тим, чим буде корисний країні.