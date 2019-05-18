7 ознак того, що наше тіло старіє дуже швидко

Паспортний вік і реальний нерідко розходяться — і іноді різниця може становити десять років і більше. Добре, якщо ми молодші, ніж повинні б – а от якщо навпаки? Перевірте ці ознаки передчасного старіння — і якщо знайшли у себе щось з перерахованого, терміново вживайте заходів.

Втрата волосся — не тільки на голові

Визнаний симптом старіння — непоправна втрата волосся. Але ось що важливо: на інших ділянках нашого тіла волосся теж може випадати, і якщо це відбувається, швидше за все, ваше тіло старіє швидше, ніж варто було б.

Ваші руки і ноги стали відчутно слабкішими

З роками ми втрачаємо м’язову масу — цей процес починається вже після 35 років, а після 40 і особливо після 50 років він тільки прискорюється. І щоб зберігати здоровий відсоток м’язової маси, з роками нам доводиться докладати все більше зусиль. Якщо ж ми цього не робимо, наші руки і ноги стають все слабкішими і нам стає важко піднімати звичні вантажі, вставати і просто підніматися по сходах. Втім, дієта з підвищеним вмістом білка і фізичні навантаження допомагають з цим впоратися.

: ukrhealth.net

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