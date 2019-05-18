Повінь – зміна системи

Menu
Close

Дональд і Меланія Трамп здивували поцілунками на публіці (фото)

18.05.2019

Чесно кажучи, шанувальники першого подружжя США більше наслухалися про те, які у Дональда та Меланії погані стосунки, ніж навпаки. Втім, пара вирішила нарешті ці розмови спростувати і здивувала несподівано чуттєвим виходом у Білому домі напередодні.

Вчора тут відбулася урочиста вечеря, на якому глава держави США зібрав урядовців. Меланія для свого виходу вибрала розкішне чорне плаття в підлогу швейцарського бренду Аkris.

Меланія висловила промову, а потім фотографи встигли зловити поцілунок між нею та Дональдом і обійми президента.

: bilshe.com

Читайте також:   Президент Литви заявила про необхідність країнам Балтії зміцнювати кордони з Росією
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *