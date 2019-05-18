У “ДНР” зробили “сенсаційну” заяву про вбивство Захарченка

Ватажок “ДНР” Денис Пушилін заявив, що слідство встановило організаторів, виконавців і замовників вбивства попереднього керівника “республіки” Олександра Захарченка.

Він додав, що серед замовників вбивства є “високопоставлені громадяни України та інших країн”.

Він підкреслив, що вдалося відновити всю схему “злочинної операції”.

“Дуже високопоставлені. Також громадяни інших країн, які надають київським режиму підтримку. Кримінальну справу, заведену з даного питання, знаходиться на особливому контролі. Всі винні повинні понести заслужене покарання”, – сказав Пушилін.

При цьому конкретні прізвища він не назвав.