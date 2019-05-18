Наталя Могилевська вперше розповіла про причини свого розлучення

Популярна українська співачка Наталя Могилевська, яка давно не ділилася подробицями свого особистого життя, розповіла про свій перший офіційний шлюб із бізнесменом Дмитром Чалим. Їх союз, за словами артистки, “закінчився, не встигнувши початися”. Про це Могилевська розповіла в інтерв’ю для проекту “Накипіло” на Youtube.

Артистка зізнається, що в її житті на романтичні стосунки ніколи не залишалося часу. Можливо, саме тому у неї не складалися довгострокові стосунки з чоловіками. Наталя Могилевська проаналізувала, на що витрачає більшу частину часу, і була просто шокована. За її особистою статистикою, лише 5% залишалося на турботу про себе і особисті інтереси. Все інше займала робота.

“Я могла на 6 годин спізнитися на побачення. У мене, до речі, чоловік був харків’янин. Запитайте його, чому він перестав бути моїм чоловіком. Я говорила, що приїду в 7, а приїжджала до 11”, – згадує співачка.

Тоді вона поставила за мету переосмислити своє життя, систему цінностей, знайти відповіді на фундаментальні, вічні питання і досягти гармонії.

“Я двічі намагалася створити сім’ю, у мене не вийшло. Тому Я зайнялася собою, стала шукати, в чому причина”, – поділилася співачка.

“Я зрозуміла, що не витрачаю час. Я зупинила повністю своє життя. Почала працювати над собою, розбиратися. Влаштувала щось типу Інституту щастя, знайшла багато педагогів”, – зізналася вона, після чого повністю переосмислила цінності і з новими силами стала ретельно і скрупульозно вибудовувати своє життя”, – поділилася Наталя Могилевська.

Незважаючи на те, що у Наталі Могилевської було два офіційних шлюби, вона вважає, що справжній шлюб в її житті був лише один, і це стосунки з бізнесменом Єгором Долініним. У відносинах з Наталією чоловік виховував трьох чудових доньок від першого шлюбу: Василину, Варвару і Вероніку.

“Якщо чесно, я вважаю, що у мене було не два шлюби, а лише один – справжній. Це відносини з Єгором Долініним. Протягом п’яти років я виконувала обов’язки господині дому і жінки, яка повинна піклуватися про свого улюбленого чоловіка і його дітей”, – прокоментувала свій другий шлюб Могилевська.

: today.ua