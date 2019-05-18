Казахстан зажадав від Росії компенсацію за брудну нафту

Казахстан зажадав від компанії «Транснефть» виплатити компенсацію за збитки із-за брудної нафти.

Як повідомляє Reuters з посиланням на джерело в міністерстві енергетики Казахстану, нафта, що надходить по російському трубопроводу «Дружба» в країни Європи, була зіпсована з вини російської сторони. Всього було відвантажено майже 600 тис. тонн забрудненої нафти.

За словами віце-міністра енергетики Казахстану, країна попередньо домовилася з покупцями про придбання забрудненої нафти зі знижкою. Нафту видобувають у Казахстані компанії ExxonMobil, Chevron, Eni, CNPC і Лукойл.

Також мають намір вимагати від Росії компенсацію за зіпсовану нефтьУкраина і Білорусія.

Віце-прем’єр РФ Дмитро Козак раніше пообіцяв, що «Транснефть» компенсує всім партнерам збитки за забрудненої нафти, але для цього вони повинні довести шкоду».