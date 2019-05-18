Повінь – зміна системи

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В районі ООС бойовики сім разів відкривали вогонь: один український військовий поранений

18.05.2019

У районі проведення операції Об’єднаних сил бойовиків незаконних збройних формувань сім разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази — з застосуванням забороненого Мінськими угодами зброї.

Про це повідомляє прес-центр ОНС в Facebook.

Російські найманці використовували артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120 і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Під обстріл потрапили Павлопіль, Новотроїцьке, Гнутово, Золоте-4, Новгородське та Кримське. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. За даними розвідки збройних сил, 17 травня двоє бойовиків були знищені, ще 12 отримали поранення. З початку поточної доби бойовики тричі обстріляли позиції українських військових поблизу населеного пункту Кримське.

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