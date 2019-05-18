Надя Дорофєєва в спідниці з розрізом до талії показала довгі ніжки

На фото дівчина позує у строкатій спідниці з високим розрізом, яка демонструє її стрункі ноги у всій красі.
Солістка групи “Время и Стекло” українська співачка Надя Дорофєєва є володаркою витонченої фігури. Саме тому зірка не втрачає шансу продемонструвати свої стрункі ноги при кожному зручному випадку.
Новий знімок з ефіру шоу “Голос.діти” зірка розмістила в своєму Instagram.
На фото дівчина позує у строкатій спідниці з високим розрізом, що демонструє її стрункі ноги у всій красі. Співачка також одягла блузку, що відкриває її плечі.
: unian.ua