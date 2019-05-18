Корпоративні сайти від компанії ITUA

Компанія ITUA пропонує свої послуги по створенню корпоративних сайтів для початківців та досвідчених підприємців.
Корпоративний сайт, варіанти розробки якого можна знайти на сторінці https://itua.com.ua/korporatyvnyi-sait, повинен бути в арсеналі будь-якого підприємства великого чи малого бізнесу. Цей інтернет-ресурс допомагає вирішити такі завдання, як:
- ведення CRM-баз даних;
- документообіг;
- робота з внутрішніми комунікаціями;
- PR-компанії;
Згідно з результатами соціологічних досліджень, грамотне володіння веб-технологіями дозволяє максимально оперативно просунути проект в мережі. Найголовніше — дотримуватися корпоративної культури і не забувати про індивідуальному стилі для свого сайту, нагадує колектив сайту «Кордон». Не так давно підприємства знайшли свої корпоративні сайти, і це досить швидко допомогло початківцям і досвідченим підприємцям привернути увагу цільової аудиторії до своєї продукції.
Корпоративний сайт може підтримувати будь-які цілі проекту:
- підвищення іміджу;
- розширення географії продажів;
- залучення інвесторів;
Успішність корпоративного сайту залежить від багатьох факторів. Що стосується структури, корпоративний інтернет-ресурс складається з наступних частин:
- перелік послуг і докладний опис сервісу;
- історія становлення підприємства;
- умови співробітництва для партнерів і клієнтів;
- онлайн-сервіси сайту;
- вакансії для потенційних співробітників;
- новини;
- недавні події;
На відміну від сайту в одну сторінку і лендинга, корпоративний сайт, зокрема, зроблений на ITUA, має багаторівневу структуру і володіє величезними обсягами інформації. Сайт може бути інтегрований у внутрішню корпоративну мережу, щоб можна було вести бухгалтерію, працювати з документами, управляти бізнес-проектами і поштовим сервісом. Щоб поліпшити доступність порталу та налагодити масштабування при підвищених навантаженнях, сайт можна розподілити по декількох серверів. Багато сучасні корпоративні сайт добре працюють в тандемі з мобільними версіями і додатками інтернет-магазинів. На сьогоднішній день для корпоративного сайту важлива зорієнтованість на співпрацю з бізнес-партнерами і роботу зі ЗМІ.
Найбільш затребуваним брендом щодо створення корпоративних сайтів є компанія ITUA, яка створює багаторівневі інтернет-ресурси для всіх видів бізнесу.