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Корпоративні сайти від компанії ITUA

18.05.2019

Компанія ITUA пропонує свої послуги по створенню корпоративних сайтів для початківців та досвідчених підприємців.

Корпоративний сайт, варіанти розробки якого можна знайти на сторінці https://itua.com.ua/korporatyvnyi-sait, повинен бути в арсеналі будь-якого підприємства великого чи малого бізнесу. Цей інтернет-ресурс допомагає вирішити такі завдання, як:

  • ведення CRM-баз даних;
  • документообіг;
  • робота з внутрішніми комунікаціями;
  • PR-компанії;

Згідно з результатами соціологічних досліджень, грамотне володіння веб-технологіями дозволяє максимально оперативно просунути проект в мережі. Найголовніше — дотримуватися корпоративної культури і не забувати про індивідуальному стилі для свого сайту, нагадує колектив сайту «Кордон». Не так давно підприємства знайшли свої корпоративні сайти, і це досить швидко допомогло початківцям і досвідченим підприємцям привернути увагу цільової аудиторії до своєї продукції.

Корпоративний сайт може підтримувати будь-які цілі проекту:

  • підвищення іміджу;
  • розширення географії продажів;
  • залучення інвесторів;

Успішність корпоративного сайту залежить від багатьох факторів. Що стосується структури, корпоративний інтернет-ресурс складається з наступних частин:

  • перелік послуг і докладний опис сервісу;
  • історія становлення підприємства;
  • умови співробітництва для партнерів і клієнтів;
  • онлайн-сервіси сайту;
  • вакансії для потенційних співробітників;
  • новини;
  • недавні події;

На відміну від сайту в одну сторінку і лендинга, корпоративний сайт, зокрема, зроблений на ITUA, має багаторівневу структуру і володіє величезними обсягами інформації. Сайт може бути інтегрований у внутрішню корпоративну мережу, щоб можна було вести бухгалтерію, працювати з документами, управляти бізнес-проектами і поштовим сервісом. Щоб поліпшити доступність порталу та налагодити масштабування при підвищених навантаженнях, сайт можна розподілити по декількох серверів. Багато сучасні корпоративні сайт добре працюють в тандемі з мобільними версіями і додатками інтернет-магазинів. На сьогоднішній день для корпоративного сайту важлива зорієнтованість на співпрацю з бізнес-партнерами і роботу зі ЗМІ.

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Найбільш затребуваним брендом щодо створення корпоративних сайтів є компанія ITUA, яка створює багаторівневі інтернет-ресурси для всіх видів бізнесу.

 

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