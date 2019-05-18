Каменських розповіла про плани після весілля з Потапом

Українська виконавиця Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, а ще фотографіями на своїй сторінці в Instagram. Цього разу українська співачка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі нове фото, яким вбила на повал фоловерів.

На фотографії, яка з’явилася в записі Насті Каменських, вона постала на огляд публіки в сліпучо-білому костюмі з таким же білим топом, який злегка оголив зону декольте. Її волосся розпущене і трохи розпатлане, а на обличчі легкий природний макіяж. Артистка відображена сидячи на білому стільці з ноутбуком на колінах, вона з посмішкою на обличчі дивиться в камеру. У підписі до цієї фотографії Настя Каменських розповіла про свої плани на літо.

“Кожного дня – це натхнення і мотивація для нових досягнень, згодні? А якщо скласти докладний план, то діяти буде легше. Я ось склала свій ob-do список зі своїми челенджами, які #обіцяюзаліто виконати:

– прочитати три книги на іноземних мовах, якими володію;

– побувати на концерті одного з улюблених виконавців;

– виділяти декілька днів на місяць тільки для себе і сім’ї;

– більше часу кататися на самокаті або велосипеді: мінімум раз на тиждень здійснювати прогулянки на них;

– зайнятися йогою;

– навчитися навіть в робочому режимі знаходити час на себе;

– створити ще один хіт іноземною мовою, який підкорить слухачів у нас і за океаном.⠀

Обов’язково буду ділитися з вами своїми досягненнями! Приєднуйтесь і ви до челенджу #обіцяюзаліто та діліться результатами.

Для цього потрібно:

✅ зробити пост з літнім фото і розповісти про свої сміливі цілі;

✅ додати хештег #обіцяюзаліто;

✅ додати в пост емоджі;

✅ підписатися і тегнути @ob_do_promo_ua: всі подробиці про конкурс ви дізнаєтеся саме там.

Ми з o.b.®️ підтримаємо вас на шляху до самовдосконалення і будемо мотивувати”, – написала Настя Каменських.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 17 Май 2019 в 7:33 PDT

: znaj.u

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