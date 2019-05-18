У Києві сталася смертельна ДТП за участю трьох автівок

У п’ятницю, 17 травня, на виїзді з Києва сталася ДТП за участю трьох машин. В результаті аварії, в яку потрапили автомобілі Volkswagen, Daihatsu і «Нива», постраждали три людини їх оперативно госпіталізували.

Про це повідомляє НАРОДНА ПРАВДА з посиланням на Інформатор.

За попередньою інформацією, яку підтвердили співробітники поліції і водій Daihatsu, Passat і Sirion рухалися з Києва, коли на зустрічну виїхав ВАЗ «Нива». За словами водія «японця», швидкість зіткнення була невисокою, проте і цього виявилося достатньо.

В результаті ДТП постраждав водій і жінка-пасажир Volkswagen і водій ВАЗ. Sirion відносно пощастило — Passat відлетів Daihatsu вже за інерцією, тому в цій машині обійшлося без постраждалих. Та й зовні вона постраждала найменше. А ось у двох основних учасників ДТП значно постраждали передні частини — у Passat і зовсім моторний відсік майже повністю пом’явся.

“В” джипі “водій загинув. На місці швидкі”, – пишуть на ДТП в Facebook.

Крім карет швидкої допомоги, які забрали потерпілих, на місці працювали екіпаж патрульної поліції, а також авто слідчо-оперативної групи.

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