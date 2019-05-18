Синоптики предупредили об ухудшении погоды в областях

В субботу, 18 мая, на западе Украины, а также в Винницкой и Одесской областях пройдут дожди с грозами.

Местами ожидаются шквальные ветра до 15−20 м/с, передает Гидрометцентр.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям установила в этих областях желтый уровень опасности.

На востоке, севере, в центре и на юге Украины ожидается солнечная и теплая погода. Температура воздуха поднимется до 24−26 градусов тепла.