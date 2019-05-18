У США на Західне узбережжя викинуло 53 кита

Поточної навесні щонайменше 53 мертвих або вмираючих сірих китів були викинуті на Західне узбережжя США.

За словами Кайла Ван Хоутана, головного вченого в Monterey Bay Aquarium в Монтереї, викинуті на берег кити служать тривожним знаком, який говорить про здоров’я морських екосистем.

«Вони є чудовими індикаторами того, що відбувається в океані, і тварини говорять нам, що відбувається зараз», — зазначив він.

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На думку дослідників, ссавці вмирають від голоду. Проте пояснити причини, за якими тварини страждають від недоїдання, вчені поки не можуть.

Останнє велике вимирання цього виду китів відбулося в період з 1999 по 2000 роки, коли на пляжі Західного узбережжя викинуло 62 особи.

Загалом за історію спостережень загинуло близько 530 китів — велика кількість для популяції, яка, за оцінками, становить трохи більше 20 000 особин. Популяція даного виду почала відновлюватися тільки в останні десятиліття після того, як в кінці 1800-х років внаслідок полювання цих китів довели майже до вимирання.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», 150 китів-пілотів викинулися на берег в Австралії.

За матеріалами «Кореспондент»

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