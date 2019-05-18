Бійці ЗСУ завдали потужного удару у відповідь окупантам на Донбасі

За добу 17 травня російські окупанти на Донбасі обстріляли позиції українських військових, але солдати ЗСУ дали гідну відповідь бойовикам.

Про це повідомляє прес-служба ООС.

Так, окупанти РФ сім раз порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – з застосуванням заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював воїнів ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

“Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об’єднаних сил, 17 травня двох окупантів було знищено, ще 12 – отримали поранення”, – йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби ворог також продовжив обстріл позицій українських військових на Донбасі. В результаті цього двоє солдатів ЗСУ отримали поранення.

“На кожен обстріл наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються”, – заявили в прес-службі ООС.