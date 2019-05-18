В мережі показали свідоцтво про народження принца Арчі (фото)

Новонароджений син герцогів Сассекських Арчі Гаррісон, який з’явився на світ шостого травня, отримав перший документ – свідоцтво про народження.

У документі зокрема вказано, що Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор народився в 5:26 ранку 6 травня і важив 3 кг 260 грамів.

Малюк з’явився на світ в елітній портлендській лікарні в Лондоні,куди Меган Маркл була доставлена ​​в госпіталь ще 5 травня під ім’ям Рейчел Меган, її Королівська Високість, герцогиня Сассекська. У графі «професія» в свідоцтві про народження сказано, що Меган – «Принцеса Сполученого Королівства».

: bilshe.com

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