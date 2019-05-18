В Украине чтят память крымскотатарских жертв советских репрессий

Украина сегодня чтит память жертв депортации крымских татар, которая началась 18 мая 1944 года и продолжалась до начала июня. Как известно, первая волна закончилась уже через два дня, 20 мая. “Основанием” для депортации стало постановление Государственного комитета обороны СССР, в котором крымскотатарскому народу предъявлялись претензии в “массовой измене” и “коллаборационизме” во время Второй мировой войны.

По официальным данным (так называемые числа Лаврентия Берии) были депортированы более 183 тысяч крымских татар, по татарским источникам – более 400 тысяч, в течение первых полутора лет умерли около 46% депортированных, пишет “Укринформ“.

Большинство депортированных направили на специальное поселение в Узбекистан, часть из них – в ГУЛАГ, еще часть – для пополнения спецконтингента для Московского угольного бассейна. Тем временем в Крым заселялись выходцы из России и других республик СССР.

После перевода полуострова в состав УССР в 1956 году был издан указ (неопубликованный) о реабилитации крымских татар, но практически без права возвращения на родину. Массовое возвращение началось в конце 1980-х годов. Крымскотатарский народ мог теперь свободно жить на родине. Однако уже после аннексии Россией в 2014 году крымские татары снова подверглись масштабным репрессиям.

На основе материалов: Укринформ