Умерла известная кошка, которая всегда была грустной

Кошка Grumpy Cat, всемирно известная благодаря мемам, 14 мая умерла в США в возрасте семи лет. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте животного.

Хозяйка кошки сообщила, что недавно животное перенесло инфекцию и умерло от осложнений.

“Помимо того, что она была нашим ребенком и заветным членом семьи, Grumpy помогала миллионам людей по всему миру улыбаться, даже когда времена были тяжелыми”, – говорится в сообщении.

Персидская кошка Соус Тардар стала популярной под именем Grumpy Cat в 2012 году из-за своего “сердитого выражения лица”.

5 апреля кошка как раз отмечала свой день рождения.

#HappyBirthdayGrumpyCat pic.twitter.com/DwSbCdmDw8

— Grumpy Cat (@RealGrumpyCat) 5 квітня 2019 р.