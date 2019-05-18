У Києві сталась моторошна потрійна ДТП

У п’ятницю, 17 травня, на виїзді з Києва сталося ДТП за участю відразу трьох автомобілів.

Про це повідомляють ЗМІ.

Відомо, що у результатів ДТП, у яку потрапили автомобілі Volkswagen, Daihatsu і “Нива”, постраждали три людини, їх відразу ж госпіталізували.

За інформацією силовиків водій Daihatsu, Passat і Sirion рухалися з Києва, коли на зустрічну виїхав ВАЗ “Нива”. За словами водія японського автомобіля швидкість була невисокою, порте її вистачило для завдання сильних пошкоджень.

Крім того відомо, що у результаті катастрофи постраждав водій, пасажирка Volkswagen і водій ВАЗ. При цьому водію Sirion дещо пощастило, адже Passat відлетів в Daihatsu вже по інерції, тому в цій машині обійшлося без постраждалих.

Варто відзначити, що крім співробітників поліції на місці ДТП були присутні карети швидкої, які розвозили постраждалих.

: znaj.ua

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