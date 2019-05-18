Джей Ло похвалилась ідеальною фігурою у свої 49

49-річна Дженніфер Лопес вже давно завоювала репутацію однієї з найспортивніших голлівудських зірок. Частенько зірка нагадує про це своїм шанувальникам, викладаючи на особисту Інстаграм-сторінку фото своєї фігури. Цього разу Дженніфер вразила ще більше: свої розкішні спортивні форми зірка підкреслила лосинами з перероблених матеріалів.

Її сталевому пресові заздрить чимало чоловіків та жінок з усього світу: Дженніфер Лопес повністю віддана спорту. З недавніх пір вона почала пропагувати співдружній з природою спосіб життя. “Ці лосини виготовлені з переробленого пластику і є нагадуванням про те, що потрібно зберігати океани чистими,” – зазначає Джей Ло.

Неймовірні форми зірки не залишили її Інстаграм-підписників байдужими: “Ти неймовірна!”, “Ти як свічка, що світиться в темряві”, “Вау! Ти надзвичайна!”, “Я не думала, що ти можеш бути ще красивішою”, “Твоє тіло просто ідеальне”, “За такий прес, як в тебе, я ладна померти”, “Таак, королева!”.

Нещодавно Дженніфер Лопес зі своїм нареченим Алексом Родрігесом відвідали благодійний захід “Met Gala”, де зірки змагаються у чудернацьких образах. Співачка з’явилась на червоній доріжці у яскравій сукні та перуці з такого ж матеріалу, Алекс ж був одягнений більш скромно – у костюм з метеликом.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 16 Май 2019 в 5:48 PDT

: voiceshowbiz.com

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