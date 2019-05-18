В Кабмине решили изменить систему финансирования науки: детали

Кабинет Министров Украины меняет систему финансирования науки и внедряет современные методы менеджмента научной отрасли. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем обращение к ученым по случаю профессионального праздника – Дня науки, которое опубликовано на “Правительственном портале”.

“Одновременно мы изменяем саму систему финансирования науки и внедряем современные методы менеджмента научной отрасли. И одним из основных ориентиров и индикаторов успешности отечественной науки должен стать ее прикладной аспект и влияние на реальный сектор экономики. Модернизация промышленности, внедрение инновационных технологий и общее развитие общества должны быть обязательными результатами научного прогресса и развития научной отрасли Украины”, – говорится в тексте обращения.

Гройсман отметил, что развитие науки является одним из важнейших факторов, которые определяют место государств в современном мире, состояние развития общества, его готовность к современных и будущих вызовов.

По его словам, наша страна ориентируется на дальнейшее экономическое и социальное развитие, которое базируется на инновационных и наукоемких технологиях. – “Поэтому правительство уделяет значительное внимание развитию и финансированию научной отрасли, расширению научной инфраструктуры, улучшению положения украинских ученых”.

День науки – праздник установлен в Украине согласно Указу Президента Украины “День науки” от 14 февраля 1997 года № 145/97. Важно не путать его с Всемирным днем науки, который отмечается ежегодно 10 ноября.

Ежегодно ко дню науки присуждается пять Премий Кабинета Министров Украины за разработку и внедрение инновационных технологий.