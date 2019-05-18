Лунін стане другим воротарем у Реалі – Mundo Deportivo

Український воротар Андрій Лунін, який проводить нинішній сезон на правах оренди в іспанському «Леганесі», буде другим голкіпером «Реала», повідомляє Mundo Deportivo.

Раніше ходили чутки про те, що головний тренер Королівського клубу Зінедін Зідан наполягав на кандидатурі свого сина Люка. Ця інформація не підтвердилася.

Зідан заявив, що не проти того, щоб його син пішов в оренду в один з європейських клубів.

На позиції головного голкіпера «Реала» в сезоні-2019/2020 буде бельгієць Тібо Куртуа.

Кейлор Навас, який у поточному сезоні був другим воротарем влітку покине команду.