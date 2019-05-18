«Не хочу подавати вульгарні приклади»: Коломойський відхрестився від оточення Зеленського

Олігарх Ігор Коломойський заявив в інтерв’ю журналістам «Схем», що не вважає себе частиною оточення майбутнього президента Володимира Зеленського. Так, журналіст Михайло Ткач поцікавився у Коломойського, чи можна його вважати представником оточення Володимира Зеленського. Бізнесмен сказав, що не слід пов’язувати їх.

«Я вже сто разів про це говорив — ніякий я не «оточення». Я сам по собі. Коли я займався бізнесом, пане Зеленський ходив у школу. Нас не потрібно пов’язувати. Ну, можна говорити, можна прив’язати одне до іншого… Я не хочу якісь вульгарні або банальні приклади наводити», — сказав Коломойський.

Зазначимо, що журналіст проводив зустріч з Коломойським в одному з ресторанів української столиці, де той був в оточенні народних депутатів, бізнесмена і своїх ділових партнерів. Зі слів олігарха, він приїхав в Україну на 5 років «за сімейними обставинами». Крім того, Коломойський не має наміру відвідувати заплановану на понеділок інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського.