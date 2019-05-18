Нацкорпус приніс до міськради Харкова опудало маршала Жукова

Опудало Жукова принесли вчора активісти до будівлі Харківської міськради в рамках акції проти перейменування проспекту Григоренка на проспект маршала Жукова.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів лідер громадської організації «Національний корпус» Костянтин Немічев.

«В акції брали участь два десятки наших активістів. Вони виготовили і принесли до будівлі міськради опудало — символічну фігуру Жукова, встановили її у будівлі і облили червоною фарбою, що означає криваві діяння маршала, якому не було шкода солдатів», — розповів Немічев.

Також активісти нікого на асфальті напис: «Нацкорпус попереджує», обклеїли двері міськради листівками з інформацією про провальні військові операції під керівництвом маршала. «За спогадами учасників війни відомо, що Жуков сказавши щодо безглуздої загибелі бійців, яких він використовував як гарматне м’ясо, мовляв, «бабі інших народять», — пояснивши Немічев.

За його словами, з міськради до них ніхто не вийшов.

Як повідомляв раніше Укрінформ, 9 травня харківський міський голова Геннадій Кернес заявивши, що готовий задовольнити петиції харків’ян про знесіння намету «Все для перемоги» на площі Свободи і повернення нинішньому проспекту Григоренка імені маршала Жукова.

14 травня міська комісія з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища рекомендувала винести петицію про повернення імені маршала Жукова проспекту, який після декомунізації був назв на честь Григоренка, на розгляд сесії Харківської міської ради, а також підготувати пропозицію про перейменування в пам’ять Петра Григоренка іншої вулиці.