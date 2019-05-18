В Австрії розгорається скандал, в якому замішаний віце-канцлер країни і росіяни

Віце-канцлер Австрії, лідер ультраправої Австрійської партії свободи Хайнц-Крістіан Штрах в 2017 році на Ібіці зустрічався «багатою росіянкою». Про це йдеться в матеріалі німецьких видань Süddeutsche Zeitung і Spiegel, які оприлюднили таємні відеозапису.



Цей скандал може серйозно похитнути позиції уряду і стати серйозним аргументом у кампанії до виборів Європарламенту.

На відеозаписі присутній лідер Австрійської партії свободи (АПС) Хайнц-Крістіан Штрахе, його соратник, а нині голова АПС в парламенті Йоганн Гуденус, його дружина, невідомий чоловік та жінка, яка говорить головним чином російською та англійською.

Жінку представили австрійським політиками як Макарову Олену, племінницю олігарха з оточення президента Путіна, яка нібито хотіла інвестувати кілька сотень мільйонів євро невідомого походження в Австрію. При цьому, як з’ясувалося, вілла була переповнена прихованими камерами, а сама росіянка виявилася «принадою», підставним обличчям, щоб вивести на чисту воду Штрахе.

На відео жінка і її компаньйон обіцяли викупити 50% впливовою віденської газети Kronen Zeitung з метою вести в ній лінію АПС, в обмін ж розраховували на «розуміння» партії. Їх зустріч тривала близько семи годин.

Лідер ультраправої Австрійської партії свободи в обмін на російську підтримку зробив співрозмовниці кілька сумнівних пропозицій. Серед іншого, він заявив, що в разі участі АПС в уряді, австрійська будівельна компанія Strabag більше не буде отримувати державних замовлень, зате всі замовлення за завищеними цінами відійдуть росіянам.

Конкретних домовленостей в ході зустрічі досягнуто не було, проте із загального тону зрозуміло, що сторони погодилися підтримувати контакти.