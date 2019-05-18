Тіна Кароль порадувала фанатів знімком без макіяжу

Українська співачка Тіна Кароль поділилася зі своїми підписниками в Instagram ніжним чорно-білим фото, на якому вона зображена без макіяжу. Артистка прийняла досить відверту позу, в якій виглядає ніжною і беззахисною. Шанувальники зірки були приємно здивовані побачити природну красу свого кумира.

“Цей погляд до мурашок”, “Неземна краса!”, “Погляд заворожує, я під гіпнозом”, “Неземна”, “Це ямочка на руці…”, “Божественна!”, “Так можна і закохатися!”, – написали фоловери.

Тіна Кароль часто радує своїх підписників новими образами в різних відвертих вбраннях. Шанувальники зірки залишають їй в коментарях багато компліментів і слів захоплення. Крім того, деякі з них дарують зірці пам’ятні подарунки. Нещодавно одна з відданих фанаток Тіни Кароль піднесла їй портрет на полотні, виконаний за однією з її фотографій. На портреті артистка зображена в розкішній сукні-вишиванці з відкритими плечима.

: today.ua

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