Євробляхерів не будуть штрафувати ще 90 днів

Комітет з питань податкової та митної політики Верховної Ради одноголосно рекомендував нардепам подовжити період розмитнення “євроблях” до 21 серпня цього року. Таким чином термін, у разі ухвалення змін, збільшиться зі 180 до 270 днів.

За словами голови Комітету Ніни Южаніної, на подовженні терміну з розмитнення автомобілів наполягали власники “євроблях”, більшість з яких, нібито, наразі перебувають за кордоном на заробітках, щоб спромогтись легалізувати авто в Україні.

Запропоновані зміни мають бути внесені до закону 2612 від 23.11.2018 року. Правки розглянуть у пакеті з законопроектом 8371.

У тому разі, якщо 8371 у Раді не ухвалять загалом, то відповідну норму, яка стосується “євроблях” додадуть до законопроекту про “Індустріальні парки”. Обидва проекти планується розглянути сьогодні, 16 травня, на вечірньому засіданні парламенту. Разом з тим пропозиція про 50% знижку на акциз під час розмитнення авто не була підтримана.

Нагадаємо, напередодні євробляхери протестували в урядовому кварталі з вимогою продовжити термін розмитнення без штрафів на 90 днів.