«Вона збирається залишитися у Великобританії»

Юлія Скрипаль готує заяву для громадськості, повідомляють родичі

Юлія Скрипаль, яка разом з батьком — екс-полковником ГРУ Скрипалем Сергієм була отруєна у Солсбері, має намір зробити заяву для громадськості. Про це повідомила її двоюрідна сестра Вікторія.

«Юлія може вийти на зв’язок і заявити, що все-таки не збирається повертатися в Росію. Наскільки я знаю, одна з подруг Юлії намагається продати її квартиру у Росії. А це останнє, що пов’язує Юлію з батьківщиною. Міркувати зараз про мотиви таких дій дуже важко. Адже раніше вона казала, що хоче повернутися”, — сказала вона «Известиям».

Родичка додала, що Юлія та Сергій Скрипали, як і раніше знаходяться у Великобританії, де їх перевозять з місця на місце. Мати Сергія Скрипаля Олена звернулася в поліцію з проханням визнати її сина та онуку зниклими без вести. Вікторія Скрипаль пояснила, що в даний момент сім’я очікує відповіді від російських правоохоронних органів.

Нагадаємо, 4 березня 2018 року в Солсбері були отруєні колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Британські спецслужби заявили, що вбити Скрипалів мали намір хімічною речовиною «Новачок», після чого потерпілих госпіталізували.

Британські спецслужби вважають, що до отруєння Скрипалів причетні співробітники ГРУ Олександр Петров і Руслан Боширов (чиї справжні імена Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга, як стверджують Bellingcat і The Insider), а також ще один розвідник під вигаданим ім’ям Сергій Федотов (насправді його можуть звати Денис Сергєєв).