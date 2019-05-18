Восьминоги можуть осліпнути через зміни клімату

Перетворення частинок світла у візуальну інформацію — важка робота, і багато організмів покладаються саме на кисень, щоб її виконати. Згідно з недавнім дослідженням Інституту океанографії ім. Скріппса в Ла-Холье (Каліфорнія), кількість кисню, доступного морським безхребетним, таким як кальмари, краби і восьминоги, може бути набагато важливіше для їх зору, ніж вважалося раніше.

Вчені спостерігали значне зниження активності сітківки у чотирьох видів морських тварин (двох крабів, восьминогів і кальмарів), коли вони піддавалися впливу середовища з пониженим вмістом кисню протягом всього лише 30 хвилин. Для деяких видів навіть незначне падіння рівня кисню приводило до негайної втрати зору, перш ніж рівень кисню знову приходив в норму.

В чому проблема?

Доктор Ліліан Маккормік з Інституту океанографії ім. Скріппса в Ла-Холье (Каліфорнія) і її команда вивчали прибережного кальмара (Doryteuthis opalescens), каліфорнійського восьминога з двома плямами (Octopus bimaculatus), краба тунця (Pleuroncodes planipes) і кам’яного краба (Metacarcinus gracilis). Всі ці види живуть в Тихому океані недалеко від Південної Каліфорнії і беруть участь у щоденних зануреннях, відомих як вертикальна міграція. Вночі вони плавають у поверхні, щоб харчуватися, а вдень — спускаються на великі глибини, щоб сховатися від сонця і хижаків.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Коли ці істоти мігрують вгору і вниз по товщі води, доступність кисню різко змінюється. Океан насичена киснем у поверхні і значно менш насичений їм на глибині 50 метрів, де багато ракоподібні і головоногі ховаються протягом дня. Під час цих міграцій тварини і так регулярно стикаються з порушеннями зору. А оскільки рівень кисню в океані продовжує падати, почасти через зміни клімату, ризики для цих істот можуть посилитися.

Як проходило дослідження?

Щоб з’ясувати, чи впливають ці щоденні коливання кисню на зір тварин, Маккормік прикріпила маленькі електроди до очей кожного з піддослідних тварин. Розміри електродів не перевищували 4 міліметри. Вони реєстрували електричну активність в очах кожної тварини, коли його сітківки реагували на світло.

Потім кожну тварину поміщали в резервуар з водою і примушували дивитися на яскраве світло, в той час як рівень кисню у воді неухильно знижувався. Рівні кисню у воді впали зі 100% (як на поверхні океану) до приблизно 20%. Цей відсоток нижчий, ніж рівень кисню на 50-метровій глибині, де зазвичай проводять день тварини. Через 30 хвилин рівні кисню було знову підвищено до 100%.

Що показало дослідження?

Зір всіх тварин сильно постраждало від впливу середовища з низьким вмістом кисню. У цілому, активність сітківки кожного морського мешканця впала в деяких випадках на 60, а в інших — навіть на 100 відсотків. Прибережний кальмар і кам’яний краб, виявилися настільки чутливими, що втрачали зір, як тільки дослідники починали зменшувати вміст кисню в акваріумі.

Гарна новина полягає в тому, що втрата зору не була постійною. Протягом приблизно години після повернення в насичену киснем середу всі тварини відновили, принаймні, 60% свого зору, а деякі види повернулися до 100% функціональності.

Однак, за словами Маккормік, швидка дезоксигенация, викликана зміною клімату, може ускладнити адаптацію цих видів. Згідно з дослідженням, опублікованим у 2017 році в журналі «Nature», загальний рівень кисню в океані за останні 50 років знизився на 2% і, згідно з прогнозами, скоротиться ще на 7% до 2100 року.

Дослідження виявило, що зміна клімату відіграє значну роль в цих втратах, особливо у верхніх частинах океану, де тварини, яких вивчала Маккормік, проводять більшу частину свого життя.

Ця викликана потеплінням дезоксигенация в поєднанні з вітром і водної циркуляцією робить околоповерхностные рівні кисню нестабільними. З-за цього вразливі істоти будуть втрачати зір, коли вони потребують найбільше. Тварини з групи ризику можуть стати менш ефективними в пошуках їжі поблизу поверхні і пропустити ледь помітні ознаки наближення хижаків.

За матеріалами Live Science

Читайте також:

На британський пляж викинулися восьминоги

Морські тварини зникають вдвічі швидше, ніж наземні види

В США із-за аномальних морозів замерзають акули