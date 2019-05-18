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За три місяці українців стало менше на 74 тисячі

18.05.2019

З січня по березень 2019 року чисельність населення України зменшилася на 73,7 тис. осіб. Такі дані в п’ятницю, 17 травня, опублікувала Державна служба статистики України.

Повідомляється, що перевищення кількості померлих над кількістю народжених залишається істотним: на 100 померлих — 48 живонароджених.

Станом на 1 квітня 2019 року в Україні налічується 42079,5 тисячі осіб. Варто зазначити, що такі дані були отримані без урахування населення в Криму і тимчасово оккупируемых територій Донбасу.

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