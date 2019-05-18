Коломойський заговорив: з’ясувалося, хто зливає його американцям

Журналісти програми «СХЕМИ: корупція в деталях» взяли інтерв’ю у Ігоря Коломойського після його повернення в Україну.

Після двох років життя за кордоном Ігор Коломойський повернувся в Україну. Це сталося в ніч на 16 травня. Він прилетів з Тель-Авіва в Дніпро, і в той же день ближче до вечора прибув у Київ.

Знімальна група «Схем» зафіксувала, як олігарх з аеропорту «Бориспіль» попрямував до ресторану Сatch в центрі столиці. Цей заклад знаходиться в бізнес-центрі по вулиці Володимирській, де має офіс Коломойський. Журналіст «Схем» зайшов у ресторан і зауважив, що олігарх перебував у компанії народних депутатів від групи «Відродження» Віталія Хомутинніка та Андрія Шипка, бізнесмена Павла Фукса і свого друга і співвласника «95-го кварталу» Тимура Миндича.

Коломойський погодився поговорити із «Схемами». У першому експрес-інтерв’ю після повернення в Україну Коломойський розповів про справу, яку розслідують проти нього в Америці, знайомство з підозрюваним у справі про розкрадання сотень мільйонів обленерго Дмитром Крючковим і про те, чи піде на інавгурацію Володимира Зеленського.