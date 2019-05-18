Народ вибрав Зеленського не тільки тому, що Порошенко дістав — Богуцька

Наші ток-шоу ще довго будуть використовувати політичний утиль в якості експертів, які «все знають і вміють». Досі я бачу в студіях Ганну Герман, або Євгена Червоненка, який не так давно гнівно заявляв: «Нехай горить синім полум’ям ця ваша Україна, я знайду, де заробити!». Тепер його з Ньюзвана сраною мітлою вимести. Чи Вітренко нещодавно на 112 – це взагалі пекельний треш.

Дивилася вчора «Народ проти». Не додивилася. Не можу вже бачити Мосейчука. Настало повне пересичення завсідниками померлої влади. Вони завжди говорять багато, але ні про що.

Святослав Юраш. Молоде дарування команди Зеленського. Його почали часто запрошувати на різні ефіри. Але чесно кажучи, порівнюючи двох спікерів команди — його і Разумкова, мені набагато приємніше слухати Дмитра.

Мова абсолютно не в мові або мові. У манері вести дискусію. Дмитро не пробивається на агресивний відповідь. Він завжди спокійний і зважений. Він не демонструє жестами бурхливу реакцію на провокацію. Дуже сучасно і гідно веде дискусію.

Вчора були явно провокаційні запитання і твердження на адресу Зеленського і команди. До них треба бути готовим. Люди, які їх задають явно налаштовані на конфлікт і ставлять перед собою мету забити опонента словами.

У команді Зеленського обов’язково знайдуться хороші спікери. Їх має бути не один і не два. Щоб не настало таке ж пересичення, як Мосейчуком або Ківою, не кажучи вже про Гончаренко, Барні або Тараса Чорновола.

Але мені здається, що наші ток-шоу ще довго будуть використовувати політичний утиль в якості експертів, які «все знають і вміють». Досі я бачу в студіях Ганну Герман, або Євгена Червоненка, який не так давно гнівно заявляв: «Нехай горить синім полум’ям ця ваша Україна, я знайду, де заробити!». Тепер його з Ньюзвана сраною мітлою вимести. Чи Вітренко нещодавно на 112 – це взагалі пекельний треш.

Всі вони – фахівці-державники».

Як же вони остогидли. Інший раз вимикаю програму тільки тому, що бачу ті ж особи і розумію, що нічого нового не побачу.

І найцікавіше — автори програм навіть не намагаються шукати інших учасників. Їм потрібні ось ці скандальні пики, що викликають виключно огиду. Їм здається, що людям це подобається.

А народ, навпаки, вибрав Зеленського не тільки тому, що Порошенко дістав. А тому що дістало все, в тому числі – нескінченне присутність представників всієї політ. шобли 91-19 років у всіх самих різних передачах. Марне і принизливе для народу.