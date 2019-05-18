Інвестори за тиждень вивели з Росії рекордні капітали

Міжнародні інвестори вивели c російського фондового ринку рекордний обсяг коштів з червня 2018 року, пише «Коммерсантъ» з посиланням на дані Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). За тиждень втрати становили майже 300 млн доларів, що в чотири рази більше відтоку на попереднього тижня.

Основний відтік коштів припав на глобальні фонди — 180 млн доларів, тоді як фонди, інвестиційна декларація яких орієнтована тільки на російські акції, зафіксували відтік у розмірі 110 млн доларів.

Різке посилення відтоків відбулося на тлі загального зниження попиту міжнародних інвесторів на активи країн. За даними EPFR, на минулому тижні фонди, орієнтовані на emerging markets (за винятком китайських державних фондів), втратили 3,9 млрд доларів, що в шість разів більше відтоку на попереднього тижня. Головною причиною різкого погіршення настроїв інвесторів стало загострення відносин між США і Китаєм.

Занепокоєння міжнародних інвесторів викликають і слабкі дані по економіці Росії. У п’ятницю Росстат повідомив, що за підсумками першого кварталу ВВП зріс лише на 0,5%. Це істотно нижче не тільки очікувань аналітиків, але і офіційних прогнозів. Зокрема, Мінекономіки оцінювало зростання на рівні 0,8%, а ЦБ — на рівні 1-1,5%. За словами аналітиків, слабке зростання економіки важливіше для інвесторів, ніж зближення переговорних позицій США і РФ після заяв Дональда Трампа про бажання зустрітися з Володимиром Путіним в рамках G20, а також візиту в Росію держсекретаря США Майка Помпео.

Учасники ринку сумніваються, що негативний тренд зміниться в найближчі місяці.