Екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов отримав громадянство України

Колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов повідомив, що чинний президент України Петро Порошенко підписав документ про надання йому українського громадянства.

«Я буду використовувати новий статус для отримання нових іноземних інвестицій для країни, створення нових робочих місць, збільшення державного бюджету — все це для зростання добробуту країни. Впевнений, що процвітання України — це ключ до змін у Росії», — написав Пономарьов в Facebook.

Пономарьов в 2014 році голосував проти приєднання Криму до Росії. Пізніше він виїхав до США, а через рік на нього завели справу про пособництві в розтраті 22 млн рублів фонду «Сколково». З 2016 року Пономарьов живе в Києві. Він давав свідчення в Оболонському районному суді Києва у справі про держзраду Віктора Януковича.