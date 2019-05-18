«Православний» журналіст в Єкатеринбурзі попросив, щоб йому дали в щелепу. І йому дали

«Зламайте щелепу мені, зламайте. За слова відповідаєш – тоді бей, а якщо не можеш вдарити – тоді і не кидайся такими словами», — сказав журналіст перед ударом.

— Рустем Адагамов (@adagamov) 17 травня 2019 р.

Румянцев піднявся після падіння під крики людей «Сам спровокував!» і «Давай-давай!» і попросив оператора познімати, як люди «кричать дуже добре». Журналіст заслужив удар в щелепу зверненням до хлопця як до дівчинки і питанням, не енурез чи змусила його вийти на акцію, після чого про ударі припросил сам.

Румянцев називав активістів скаженого натовпу, яка не готова до діалогу. Також він підкреслював, що один з організаторів акції підтримує тероризм, а інший – фашизм. Пізніше він назвав дівчатками ще кілька людей і його апаратуру викинули. Румянцев звернувся до поліцая за допомогою, але той його проігнорував.