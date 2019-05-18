Дозвольте народної міліції нас охороняти: «ЛДНР» записують постановочні відео до Зеленському

З’явилися зразки заяв жителів ОРДЛО з проханням до Володимиру Зеленському зупинити війну і надати автономію в Україні окупованих територій. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook український журналіст Денис Казанський.
«Не ми і не Ви, Володимир, не починали цю війну, але саме Ви, Володимир, можете її зупинити», — йдеться у зразку звернення до Зеленському.
За словами Казанського, зараз ці «документи» активно змушують зачитувати бюджетників і студентів і проситися назад.
Він стверджує, що такі звернення – справа рук кремлівських піарників, які змушують жителів «народних республік» хотіти автономії мови та економіки, а не повної незалежності від України.
Жителі самопроголошених республік вже активно записують відеозвернення, в яких часто звучить переконання «Нас повинна захищати наша народна міліція», українські військові називаються чужими західними найманцями.
Все відео мають загальну структуру, в яких мовці починають мова з подання – називаються ПІБ, місце роботи і місто.
В кінці роликів висвітлюється загальний хештег: #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса. Текст зачитується з деякими змінами, але спільними залишаються ключові фрази.