Вчені заявили про намір вилікувати рак протягом десятиліття

Вчені з Лондонського інституту дослідження раку зробили заяву, що протягом десятиліття зможуть вилікувати онкологічні захворювання. За словами фахівців, це буде досягатися завдяки новим препаратам. Стаття відповідного змісту опублікована у виданні The Sun.

Дослідники з Великобританії впевнені, що в найближчому майбутньому медицина зможе «тримати пухлини під контролем». Зокрема, професор Пол Уоркмен зазначає, що його провідна робота зробить рак керованим захворюванням. Нові ліки дозволять прирівняти його до управління ВІЛ-інфекцією або астмою.

«Рак настільки смертельний, тому що адаптується і перестає реагувати на ліки, тому пухлини ростуть, поширюються та стають невиліковними. Ми твердо віримо, що можемо знайти способи зробити рак керованим захворюванням. Нові засоби будуть протестовані і запропоновані протягом десятиліття. Це вимагає кардинального перегляду погляду на хворобу, тому пацієнти не турбуються, що ракові клітини залишаться або ж злоякісне утворення знову дасть про себе знати. Самі ж препарати будуть представляти якусь комбінацію таблеток”, – зазначив Пол Уоркмен.

: ukrhealth.net

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