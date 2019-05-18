Моуріньо сподівається, що у липні повернення тренерської роботи

Моуріньо не хоче поширювати чутки про працевлаштування, однак сподівається, що невдовзі отримає слушну пропозицію щодо тренерської роботи. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на видання ZN.UA.

Португальський футбольний тренер Жозе Моуріньо сподівається, що повернеться до тренерської роботи в липні.

“Одна з моїх якостей – повага до всіх клубів та керівництва. Я ніколи не буду поширювати чутки про можливе працевлаштування. Коли я пішов з “Манчестер Юнайтед”, то відразу вирішив, що влітку знову буду працювати. Сподіваюся, що в липні очолю проект, який мені сподобається”, – цитує Моуріньо Goal.com.

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Деякі ЗМІ мають інформацію, що “особливий” тренер зараз цікавий трьом французьким клубам, а також італійській “Ромі”.

Трохи раніше повідомлялося про те, що Моуріньо може очолити німецький топ-клуб.

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