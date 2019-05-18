Країна ручного управління

Цікаво і показово розвиток історії з протестами в Єкатеринбурзі. Зараз воно йде в трьох напрямках:

1. Лінія більш жорстка: по всім провладним каналах — відступ з приводу майдану (я як і раніше вважаю, що це було геніальною провокацією тих, хто за храм). Набор аргументів стандартний: ми проти Майдану, нам не потрібні кастрюлеголовые, їх всіх купив Держдеп і т. д.

2. Лінія більш м’яка: сумніви в правильності обраного кроку, з посилом, що потрібно розглянути (а ля заяву Юденич, до речі, дуже слушна насправді).

3. Третя лінія, анализаторская. Перетинається з першими двома, жодної функції, крім зашумлення, не несуча завдання: потопити в ній голоси тих, хто умовно «нормальний» підтримує протест).

Всі лінії вкладаються в сценарій федеральних відпрацювань з регіональних проблем: Навальний, Держдеп, Майдан — координаторів програм явно потрібно шукати десь на центральних телеканалах. Кинули, так би мовити, важку артилерію.

На тлі всього цього втрачаються окремі цілком собі правильні і адекватні спроби розмовляти з людьми, зрозуміти, в чому проблема, і як можна знайти компроміс у ситуації, що склалася.

Що буде надалі? Будуть вдавати вигляд бурхливої діяльності (на жаль) з спробами замилити конфлікт. Інакше не можна — президент сказав дізнатися думку жителів.

Чому «замилити»? Бо вибрали найпрозоріший спосіб опитувань, який перевірити вкрай складно.

Чому в підсумку все закінчиться? Думаю, що все залежить від настрою протестувальників. Якщо продовжать, то знайдуть якийсь компромісний варіант, типу ось тут ми церква все-таки поставимо, але ось прямо поруч, будь ласка, два парки вже організуємо, вже ось дерева садимо.

Важливо розуміти, що скасувати будівництво вони вже не можуть, питання в тому, як її легалізують. Скасувати — значить, піти на приводу протестувальників, показати іншим регіонам, що так можна було.

Не скасувати теж не можна, конфлікт розгорається неабиякий, і я не здивуюся, якщо комусь із керівництва регіоном була поставлена задача «або вирішити, або за двері». Звільнення глави регіону за неможливість домовитися з людьми — це козир, які притримує у цій ситуації АП.

Ніж показова ця ситуація ще?

Цікавим видається факт (хоча взагалі треба перевірити, чи мав він місце насправді), поліції та місцевих священиків, які розмовляють з молоддю.

Я б назвав це гарним піар-ходом, але не вірю в хороших піарників, які можуть змусити так чітко відпрацювати поліцейських або священиків.

Я б більше поставив на щирість, а, значить, і ті, і інші симпатизують протестувальникам. У випадку зі священиками це не буде мати далекосяжних наслідків.

У випадку з поліцією — це дуже небезпечно для влади, і повідомлення про перебрасываемых з інших регіонів в Єкатеринбург частинах Омону — вони як раз їх тієї ж серії.

Вони туди їдуть не для того, щоб утихомирювати яка стрибає молодь, з цим впоралися і свої. Їх посилають туди, так як бояться, що місцеві силовики підтримають протест.

Самсон Шоладеми, провідний фахівець з управління репутацією в Інтернеті