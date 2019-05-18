Екзистенційний конфлікт

Єкатеринбург яскравий молодий місто, найкраще що є у великій Росії за межами самозакоханих Садового і Невського. Туди зі всієї країни їдуть вчитися ті, хто хоче нормального життя. Зараз там конфлікт не з-за скверу, звичайно, а цілком екзистенційний. Молодим людям пояснюють, як взагалі життя в країні влаштоване — на прикладі комерційних забудовників, які при підтримці титушек освоюють місто під виглядом будівництва храму. Приклад міг бути іншим, але перед нами прискорений курс адаптації до сучасної Росії. Поступитися сквер влади не зможуть на онтологічному рівні, тому що якщо вони поступляться сквер, то завтра молоді люди з Єкатеринбурга вимагають вільний інтернет, чесних виборів і обнулять всі досягнення правлячого режиму. Тому сквер буде показово знищений.

Це буде зроблено особливо цинічно, бо зараз молодим людям з Єкатеринбурга дали надію, як вже багато разів бувало в таких випадках за останні десятиліття. У справу втрутився сам президент, він почув, увійшов у положення, питання буде вирішено. Біля скверу святкували з цього приводу перемогу. Паралельно десятки людей виявилися затриманими, перші з них вже почали отримувати (адміністративні) терміни. Але це ж ексцеси на місцях, просто до президента не донесли, чи не так?

Мудре рішення з Кремля в тому, щоб провести соцопитування з приводу долі скверу. Якщо правити дуже довго, то різниця між соцопросом, виборами і референдумом здається несуттєвою. Народ в потрібний момент повинен просигналізувати, що він задоволений тим, що відбувається, зробивши єдино правильний вибір. Це нове слово російської плебесцитарной демократії, в якій від електорату потрібен лише якийсь незначний натяк, не подати який практично неможливо.

Єкатеринбург думає, що опитування покаже очевидну правду: всі хочуть жити в нормальному місті, а не на підземній парковці з бізнес-центром і храмом-прибудовою. Але під ВЦИОМе знають магію і зілля, і складуть опитування як треба. Чи довіряєте ви президентові? Віруєте в Антихриста? Заперечуєте чи традиційні російські цінності? І запитають, кого треба.