Хто прибуде на інавгурацію Зеленського: оновлений список іноземних гостей

На інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського у понеділок, 20 травня, прибудуть делегації з десятка країн, а також з НАТО і ЄС.

Про це повідомили в організаційному комітеті. Список запрошених регулярно оновлюється, але вже відомо про візит цілого ряду високих гостей.

На церемонії будуть присутні президент Литви Даля Грібаускайте, президент Угорщини Янош Адер, президент ЛатвииРаймондс Вейонис, президент Естонії Керсті Кальюлайд, президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

Делегацію США очолить міністр енергетики Рік Перрі, Канади — міністр національної оборони Харджит Сінгх Саджан Туреччини — віце-президент Фуат Октаем, Німеччини — президент ФРН у 2010-2012 роках Крістіан Вульф, Молдови — прем’єр-міністр Павло Філіп.

Азербайджан представить голова парламенту Октай Асадов. Також стало відомо, що приїдуть представники Болгарії на чолі з першим віце-прем’єр-міністром Марияной Николовой, Румунії на чолі з віце-прем’єр-міністром з реалізації стратегічних партнерств Ганною Бирчал, а також Польщі з міністром закордонних справ Яцеком Чапутовичем.

Прибуде делегація з Японії. Її представить Кийохико Тояма, депутат нижньої палати парламенту Японії, заступник глави японської парламентської асоціації дружби “Японія-Україна”.

НАТО на інавгурації представлятиме помічник Генерального секретаря з політичних питань і безпеки Алехандро Альваргонзалес , а також радник Управління політичних питань Флоріан Енке.

При цьому, як було відомо раніше, представників з Росії на інавгурації не буде.

«Російську Федерацію не запросили на заходи з нагоди інавгурації. Ми запрошували тих наших партнерів і ті держави, які, звичайно, активно співпрацюють з Україною, є нашими партнерами і друзями», — сказала в коментарі журналістам прес-секретар Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко.