«Хто замовив Катю Гандзюк?» – запитала вся Україна

Різні області України об’єдналися акцією: люди виходять на вулиці з плакатами «(Місто) запитує: Хто замовив Катю Гандзюк?».

«Загальнонаціональна акція проходить в десятках міст» — повідомляє видання.





Активісти на Банковій вулиці в Києві вимагають покарати замовників жорстокого вбивства і вважають, що Зеленський повинен продемонструвати необхідний рівень контролю за розслідуванням резонансних злочинів.

Батько Гандзюк висловив свою позицію щодо вбивства Катерини.







Також на даний момент з’явилися фото і відео зі Слов’янська, Краматорська, Вінниці, Полтави, Чернігова, Харкова, Кропивницького, Сум, Одеси, Бердянська, Львова, Сєвєродонецька, Дніпра, Бродів і Білої Церкви.

Акцію підтримують також в інших країнах. Є фото з двох німецьких міст — Кардсруэ і Берліна, а також з французького Страсбурга.

За даними організаторів, всього в акції взяли участь 40 міст і 8 світових столиць.