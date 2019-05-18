Одіозна ведуча каналу 1+1 Мосейчук назвала новим президентом радника Зеленського Разумкова (відео)

Помилки за Фрейдом найчастіше стаються у найнезручніші моменти, наприклад, під час проведення програми. Одіозна ведуча телеканалу 1+1 вже не вперше потрапила у таку ситуацію, коли, як то кажуть, язик біжить поперед думки.

Під час ефіру програми “Право на владу” на телеканалі “1+1” ведуча Наталія Мосейчук назвала президентом України не Володимира Зеленського, а його політичного радника Дмитра Разумкова. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на видання Цензор.НЕТ.

Відповідний фрагмент ефіру шоу виклав на своїй сторінці у Facebook виконавчий директор центру “Миротворець” Роман Зайцев.

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Це сталося, коли присутні в студії обговорювали питання щодо того, на що розраховує “Батьківщина” за правління нового президента Зеленського.

Зокрема, звертаючись до нардепа від “Батьківщини” Сергія Власенка, Мосейчук запитала: “На що розраховує політична сила “Батьківщина” зараз, за нового президента Разумкова? Які переговори у вас…”

Зазначимо, після цього ведуча відразу помітила свою обмовку і вибачилася.

“Зеленського. Сорі вері матч”, – спохватилася Мосейчук.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України відбудеться 20 травня.

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