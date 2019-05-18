Під Києвом у вагоні електрички знайшли труп молодої людини

Досить часто поліцейським за родом служби доводиться стикатися з мертвими людьми, особистість яких невідома.

Проте зазвичай правоохоронцям вдається встановити цю особу протягом декількох днів. Тим важливіше для поліцейських допомогу від громадян у рідкісних випадках, коли впізнати загиблого не вдається.

Саме з такою проблемою зіткнулися співробітники Національної поліції в Київській області. Інформатор, посилаючись на прес-службу полциии, публікує прикмети загиблого та обставини його смерті.

Тіло молодого чоловіка виявили у вагоні електропоїзда на кінцевій станції у Фастові.

Це сталося ще 3 березня. Тоді ж проведена експертиза встановила, що причиною смерті стала гостра серцева недостатність. Однак встановити особу чоловіка правоохоронцям так і не вдалося. Саме тому копи звертаються з проханням допомогти у впізнанні.

Зокрема, поліцейські наводять такі прикмети загиблого: на вигляд 30-35 років, зріст приблизно 165-170 сантиметрів, овальне обличчя, коротке темне волосся, блакитні очі; був одягнений: чорну шапку, світлі джинси, чорну спортивну кофту, спортивну куртку, чорні кросівки. Співробітники поліції закликають громадян, які можуть допомогти в пізнанні загиблого, звертатись за телефоном (093) 677-26-43. Також можна дзвонити на гарячу лінію «102».