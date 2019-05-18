Смертельне ДТП: у Вінницькій області маршрутка зіткнулася з іномаркою

Одна людина загинула, четверо постраждали. У Вінницькій області через зіткнення маршрутки з легковим автомобілем загинула людина, ще четверо – отримали травми.

Про це повідомили на сайті Нацполиции Вінницької області.

«Водій автомобіля «Peugeot Partner» виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з маршрутним автобусом «ГАЗ Рута» сполученням Житомир-Ружин. На момент аварії в салоні маршрутки перебувало 19 пасажирів», – йдеться в повідомленні. Четверо пасажирів маршрутки отримали травми, їх доставили в лікарню. 46-річний водій «Peugeot Partner» від отриманих травм загинув на місці події. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). Причини аварії будуть встановлені під час досудового розслідування.