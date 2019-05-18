Встановлені організатори та виконавці: розсекречені сенсаційні дані про геноцид кримських татар

Прокуратура АР Крим, яка розслідує кримінальну справу за фактом геноциду шляхом насильницького переселення в 1944 році кримськотатарського народу, назвала головних організаторів і виконавців цих трагічних подій.
Як йдеться в повідомленні на офіційному сайті, через 75 років, триває досудове розслідування за фактом геноциду кримськотатарського народу та представників інших національних груп за ч. 1 ст. 442 КК України.
Отже, встановлено, що: депортація кримських татар та інших національних груп проходила під керівництвом колишнього заступника міністра НКВС СРСР, заступника НКДБ СРСР і заступника начальника Управління військ НКВС СРСР по охороні залізниці. Також встановлені організатори зазначеного злочину з числа керівництва СРСР і союзних республік.
Як зазначили в прокуратурі, на даний момент головним викликом у даному кримінальному провадженні є отримання документів з країн, де було завершено це злочин. Наголошується, що Росія відмовила у розсекреченні будь-яких матеріалів, посилаючись на погрози своєї нацбезпеки.
Крім цього, історична експертиза, проведена Національною академією наук України, з’ясувала, що:
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Незважаючи на те, що формальною підставою винесення постанови Державного комітету оборони №5859сс від 11 травня 1944 була антирадянська діяльність кримських татар, інформація про антирадянські повстання на території Кримської АРСР, як напередодні так і після звільнення Криму, не підтвердилася.
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Підтверджені факти створення умов, несумісних з життям депортованих і нелюдських умов проживання в спецпоселеннях: «депортовані були розміщені в землянках, підсобних приміщеннях (стайнях, сушилах тощо) і під відкритим небом».
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У кримських татар у Криму в результаті депортації було вилучено: 25 561 будинок, 15 тис. дворових будівель, 18 736 земельних наділів, майже 100 тис. голів домашніх тварин, 25 млн книг, фонди 180 бібліотек.
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Після переміщення кримських татар в спецпоселений був введений комендантський режим. Всіх працездатних відразу направили на роботи (будівництво, збір бавовни і т. д.). Забезпечення їжею в спецпоселеннях відбувалося наступним чином: працездатним видавали в добу 200 грам хліба непрацездатним – 125, придатної питної води не було.
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В режимі спецпоселений у депортованих продовжували фіксуватися захворювання тифом, дизентерією, жовтяницею, при цьому медична допомога їм також не виявлялася, крім того, була значна смертність від систематичного недоїдання.