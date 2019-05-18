Встановлені організатори та виконавці: розсекречені сенсаційні дані про геноцид кримських татар

Прокуратура АР Крим, яка розслідує кримінальну справу за фактом геноциду шляхом насильницького переселення в 1944 році кримськотатарського народу, назвала головних організаторів і виконавців цих трагічних подій.

Як йдеться в повідомленні на офіційному сайті, через 75 років, триває досудове розслідування за фактом геноциду кримськотатарського народу та представників інших національних груп за ч. 1 ст. 442 КК України.

Отже, встановлено, що: депортація кримських татар та інших національних груп проходила під керівництвом колишнього заступника міністра НКВС СРСР, заступника НКДБ СРСР і заступника начальника Управління військ НКВС СРСР по охороні залізниці. Також встановлені організатори зазначеного злочину з числа керівництва СРСР і союзних республік.

Як зазначили в прокуратурі, на даний момент головним викликом у даному кримінальному провадженні є отримання документів з країн, де було завершено це злочин. Наголошується, що Росія відмовила у розсекреченні будь-яких матеріалів, посилаючись на погрози своєї нацбезпеки.

Крім цього, історична експертиза, проведена Національною академією наук України, з’ясувала, що:

Незважаючи на те, що формальною підставою винесення постанови Державного комітету оборони №5859сс від 11 травня 1944 була антирадянська діяльність кримських татар, інформація про антирадянські повстання на території Кримської АРСР, як напередодні так і після звільнення Криму, не підтвердилася.