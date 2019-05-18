У команді Зеленського розкрили подробиці інавгурації нового президента

У команді новообраного президента України Володимира Зеленського розповіли про деякі особливості інавгурації глави держави, яка відбудеться 20 травня.

«Якщо говорити в цілому про процедуру, то це буде Рада, де, згідно з чинним законодавством, новообраний президент буде приймати присягу. Після цього він відправиться в Маріїнський палац, де будуть зустрічі з представниками іноземних делегацій, з світовими лідерами. Після цього він відправиться на своє робоче місце і приступить до виконання своїх функціональних обов’язків в адміністрацію президента», — сказав в ефірі телеканалу «112 Україна» радник Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков.

Він зазначив, що Зеленський почне свою роботу на посаді в адміністрації президента на вулиці Банковій, оскільки в даний час ще немає нового будови, куди б він відправився на роботу.

«Але думаю, що це питання з порядку денного не знімається, і ми будемо шукати можливість все-таки створення більш відкритого і більш демократичного офісу для президента», — зазначив Разумков.

Раніше в п’ятницю Зеленський на своїй сторінці в Facebook запросив українців прийти вранці 20 травня в Маріїнський парк в центрі Києва, звідки він попрямує на інавгурацію в розташовану поруч Верховну Раду. Він також повідомив, що в Маріїнському парку будуть встановлені великі екрани, на яких буде транслюватися процедура інавгурації.

Сам Маріїнський парк буде відкритий 20 травня, що досить незвично для подібних заходів.

Практично не буде перекрито рух, за винятком невеликої ділянки вулиці Грушевського біля самої Верховної Ради і вулиці Садової – для під’їзду делегацій з гостями.