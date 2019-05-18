У наступному році США планують істотно збільшити військову допомогу Україні, — Чалий

Бюджетні проекти на наступний рік, які зараз розглядаються Конгресом США, передбачають збільшення підтримки України в оборонній сфері в порівнянні з поточним роком.

Про це в ексклюзивному коментарі «Укрінформу» розповів посол України в США Валерій Чалий.

«Зараз розглядаються питання, і вже пройшла стадія затвердження в профільному комітеті в Конгресі, про збільшення допомоги Україні в наступному році як по лінії Пентагону, так і Державного департаменту», — зазначив дипломат.

За його словами, мова йде про військово-технічної допомоги, включаючи летальний зброю оборонного характеру, про підтримку Міністерства України у справах ветеранів, а також ряду програм реформування.

«Загальне планування обсягу цих коштів очікується більше, ніж у поточному році – понад $700 млн. Це величезна підтримка. Якщо взяти інші країни європейського регіону, то ми маємо найбільшу підтримку Сполучених Штатів», — зазначив Чалий.

Він підкреслив, що порядок денний двостороннього партнерства України та США є дуже інтенсивною як у сфері військово-технічної допомоги, так і в плані підтримки територіальної цілісності та суверенітету нашої країни через посилення санкційної політики.

«Зараз до часу розмова щодо енергетичного сектора, і тут є великі можливості й перспективи. У нас є спільна позиція з багатьох питань — не тільки в плані двосторонньої співпраці, але і енергетичних проектів України в Європі», — зазначив Чалий.

Він також висловив сподівання, що після транзитного періоду в Україні новообраний президент, уряд і парламент швидко перейдуть до змістовної роботи.

«Ми хотіли б, щоб традиційно висока інтенсивність візитів до Вашингтона, яка зараз трохи припинилася в зв’язку з політичними подіями в Україні, відновилася», — резюмував посол України в США.