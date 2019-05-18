Чинний Президент новообраному: Створіть всі умови, щоб до 2023 року Україна подала заявку до повноправного членства в Євросоюзі та підписала План дій щодо членства в НАТО

Президент України Петро Порошенко сподівається, що новий Глава держави продовжить рух України до Європейського Союзу, оскільки більшість українців підтримують саме такий напрям розвитку держави.

«Післязавтра приступить до обов’язків новий Президент України. Я твердо сподіваюсь, що він продовжить рух України до Європейського Союзу. Це неможна ігнорувати, тому що абсолютна більшість українців стоїть саме на цих позиціях», – зазначив Петро Порошенко на відкритті Дня Європи.

Глава держави підкреслив: «Це – вектор, який беззаперечно підтримується всім українським народом. Це – курс, який твердо накреслено, закріплено за моєю пропозицією в українській Конституції. Це – шлях, який максимально відповідає національним інтересам української держави».

Петро Порошенко також дав кілька настанов своєму наступнику у питаннях втілення в життя державної стратегії та здійснення зовнішньої політики. «По-перше, збережіть довіру та солідарність Європейського Союзу з Україною. Це надбання є дуже високою цінністю. По-друге, зміцнюйте проукраїнську міжнародну солідарність світу, міжнародну коаліцію в світі на підтримку України, яка протистоїть російській агресії та підтримує українські реформи», – сказав він.

Також Глава держави наголосив на важливості продовження посилення санкційного тиску на Російську Федерацію, «яка має звільнити українську землю, яка має забезпечити відновлення українського суверенітету над окупованими територіями і забезпечити відновлення територіальної цілісності Української держави, забезпечити повернення Криму».

«Продовжуйте і ефективно втілюйте в життя Угоду про асоціацію з ЄС та поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі з ЄС – Україна має, нарешті, вже зараз увійти до внутрішнього ринку ЄС. Продовжуйте секторальну інтеграцію з ЄС за напрямками, які вже зараз зафіксовані в рішеннях саміту. Це є Цифровий союз, Енергетичний союз, Митний союз і Шенгенський союз. Впевнений в тому, ці напрямки мають бути реалізовані вже цього року», – також зазначив він.

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«І останнє, найважливіше, створіть всі умови, щоб до 2023 року Україна відповідала критеріям членства в Європейському Союзі і мала можливість подати заявку до повноправного членства Української держави в Європейському Союзі та підписати План дій щодо членства України в НАТО», – сказав Петро Порошенко.

«Це є абсолютно чітка програма, яку Україна здатна виконати», – підкреслив Президент.

Він також зазначив, що невід’ємною частиною євроатлантичної стратегії є безпекова співпраця, курс до НАТО. «Декілька днів тому я зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і чітко ще раз задекларовано – двері НАТО відкриті для нашої держави і в 2023 році ми зможемо отримати План дій щодо членства в Альянсі. І вже в грудні цього року на саміті НАТО в Лондоні ми зможемо офіційно поінформувати країни-члени НАТО про те, що ми наполягаємо на ПДЧ і маємо твердий намір приєднатися до цього оборонного військово-політичного союзу», – наголосив Петро Порошенко.

«Як завжди в історії, ми маємо великі можливості, але це і час великих випробувань. Але тільки той перемагає, хто бачить перед собою абсолютно чітку європейську мету. Бажаю всім нам сили. Я дякую кожному з вас за ту підтримку, яку я відчував протягом п’яти років у європейському русі нашої держави. Без вашої підтримки нічого не було б. Я дякую нашим партнерам за великі здобутки, які сьогодні отримує Україна», – резюмував Глава держави.

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Джерело: АП