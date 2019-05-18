Експерт вважає, що мовні комісії можуть стати елементом політичного тиску і маніпуляцій

Новий мовний закон є компіляцією законів, які працюють в Україні багато років.

Таку думку в ході прес-конференції в інформаційному агентстві висловив політичний експерт Валентин Гладких.

На думку політолога, новий мовний закон є компіляцією тих законів, які були раніше і працюють багато років. Норми інших законопроектів були внесені в новий закон про українську мову.

Валентин Гладких додав, що в новому законі є «новели» — це в тому числі норма про стандартизацію рівня володіння українською мовою. Питання в тому, хто буде перевіряти рівні володіння мовою. Мабуть, хто-то апріорі вважає себе еталонним фахівців у галузі мовної політики. Причому Академія наук України займається цим відсторонено.

На думку політолога, існують побоювання, що комісії зі стандартів української мови (Національна комісія зі стандартів державної мови. — Ред.) будуть формуватися з урахуванням політичної кон’юнктури — як елемент тиску і маніпуляції.

«В Україні є певні групи, зацікавлені в конфлікт на мовному рівні. Вони свідомо будуть роздмухувати проблему. Причому варто відзначити, що норма Конституції в законі про українську мову виписана досить двозначно», — підкреслив Валентин Гладких.