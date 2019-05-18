Указ про розпуск Ради і вибори: у Зеленського неоднозначно відреагували

Прес-секретар Володимира Зеленського Ірина Побєдоносцева заявила, що опублікований в ЗМІ указ про розпуск Верховної Ради нібито є фейком і не має ніякого відношення до реальності.

Відзначається, що ідентичний «документ» ще 18 квітня опублікував заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов в Facebook з коментарем: «Указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради повинен виглядати приблизно так».

У той же час член штабу Зеленського Руслан Стефанчук, коментуючи публікацію в ЗМІ відповідного указу в ефірі «112 Україна», заявив, що достроковий розпуск Ради – один з варіантів дій новообраного президента після інавгурації.

Він пояснив, що розпуск Ради буде залежати від того, чи будуть депутати шукати взаєморозуміння з Зеленським.